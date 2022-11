Polícia Civil de Glória prende suspeito em flagrante e recupera veículo roubado em Aracaju

A Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória prendeu um homem em flagrante por receptação de uma motocicleta roubada em outubro deste ano, no Bairro Santa Maria, em Aracaju. A ação ocorreu nesta sexta-feira, 04, na cidade de Nossa Senhora da Glória, com o apoio da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac).

De acordo com as investigações, o roubo da motocicleta ocorreu no dia 08 de outubro deste ano, próximo ao aeroporto, no Bairro Santa Maria, em Aracaju.

Em decorrência das denúncias anônimas feitas pela população, a polícia apurou os fatos e obteve a localização do suspeito, que estava em posse da motocicleta roubada. Com o apoio da Ciopac, realizaram a prisão do suspeito e a recuperação do veículo.

A população pode contribuir com informações por meio do 181, Disque-Denúncia da Polícia Civil.