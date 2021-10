Polícia Civil de Itabaiana cumpre dois mandados de prisão preventiva por roubo

- Advertisement -

Policiais civis da Divisão de Crimes Patrimoniais da Delegacia Regional de Itabaiana cumpriram, na manhã dessa segunda-feira (04), mandado de prisão preventiva contra Matheus Silva Lima de Melo e Jhonata Viana de Oliveira, por roubo majorado praticado em Itabaiana.

Segundo relato policial, os dois são suspeitos de realizarem um roubo na madrugada do dia 18 de agosto desse ano, no bairro Sítio Porto. Na ação, os acusados abordaram a vítima, anunciaram o assalto e subtraíram uma motocicleta e um aparelho celular. Os bens foram recuperados e restituídos à vítima ainda no dia do roubo, mas à época não foi possível localizar os autores.

A ação, que foi coordenada pelos delegados Rafael Kaufer e Antonio Gledson, contou com o apoio do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Itabaiana e da delegacia de Campo do Brito. Os investigados foram presos e se encontram à disposição da Justiça.