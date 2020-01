Polícia Civil de Itabaiana cumpre mandado de prisão de mulher suspeita de tráfico de drogas

Policiais civis de Itabaiana realizaram buscas para localizar uma mulher que estava foragida da Justiça. Na ação, foi presa Marilúcia Cruz dos Santos, 48, suspeita da prática de tráfico de drogas. Ela foi encontrada na tarde dessa quarta-feira, 15, no povoado Rio das Pedras, em Itabaiana.

De acordo com as informações policiais, contra a suspeita existia um mandado de prisão emitido em 2017 pela 4ª Vara Criminal. Após a detenção, ela foi encaminhada para a Delegacia Regional de Itabaiana, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.









A Polícia Civil reitera que a população também pode contribuir para a elucidação de ações criminosas e prisão dos suspeitos de envolvidos em crimes. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

SSP