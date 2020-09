Polícia Civil de Itabaiana prende em flagrante suspeito de furto

Policiais da divisão de crimes patrimoniais da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam em flagrante David Santos da Lapa, suspeito de ter praticado um furto em um micro-ônibus, no centro de Itabaiana, na madrugada dessa quinta-feira, 10. Ele já era investigado por furtos qualificados e foi detido durante a manhã do mesmo dia.

De acordo com o delegado Tarcísio Tenório, na ação o suspeito entrou no veículo, que estava estacionado em frente a uma oficina e levou o aparelho de som. “Nossas equipes agiram rápido, coletaram imagens de câmeras de vigilância, identificaram o suspeito e realizaram diligências até capturá-lo”, destacou.

Ainda segundo o delegado, David já foi processado, preso e condenado por diversos furtos no município. “O flagrante já foi encaminhado à Justiça e já solicitamos a conversão em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, diante da reiterada prática de furtos qualificados atribuída a esse indivíduo”, explicou.

SSP