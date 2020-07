Polícia Civil de Itabaiana prende suspeito pela prática de homicídio

oliciais da delegacia regional da cidade de Itabaiana prederam, na manhã desta quinta-feira, 9, Givanilson do Nascimento, de 29 anos, suspeito pelo crime de homicídio. O crime aconteceu em abril deste ano, no bairro Invasão, no município.

Segundo informações policiais, Givanilson é suspeito pelo crime que vitimou Anselmo dos Santos Santana, de 35 anos. Na ação, o autor do homicídio teria golpeado e matado Anselmo com uso de arma branca no dia 25 de abril deste ano, no bairro Invasão, em Itabaiana.