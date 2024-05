A Delegacia de Itabaianinha cumpriu nessa quinta-feira, 16, o mandado de prisão contra o último suspeito envolvido na morte do jovem Charles de Jesus Santos. O crime ocorreu no povoado Munquem, município de Itabaianinha, no dia 20 de abril deste ano.

De acordo com informações da Polícia Civil local, o investigado se apresentou na delegacia nessa quinta, na companhia de sua advogada. Na ocasião, foi cumprido o mandado de prisão preventiva.

Segundo o delegado Gustavo Mendes, todos os participantes do crime estão presos. “Após quase 30 dias do crime, todos os envolvidos foram presos, sendo este último interrogado em sede policial, aguardando-se a apresentação em audiência de custódia, diante do cumprimento do mandado de prisão em aberto”, citou.

O inquérito policial que investiga o crime encontra-se em fase final. Após a conclusão, será encaminhado ao Poder Judiciário da Comarca de Itabaianinha.