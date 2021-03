Polícia Civil de Maruim cumpre mandado de prisão por roubo e associação criminosa

Policiais civis de Maruim deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Jollyson Soares dos Santos. Ele é suspeito da prática de roubo majorado e associação criminosa. A detenção ocorreu na manhã desta quarta-feira, 10.

De acordo com as investigações, o suspeito estava escondido em uma casa no conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju. O investigado foi localizado e preso, sendo encaminhado a uma unidade policial.

A diligência foi coordenada pelo delegado recém-empossado Rafael Kaufer. A Polícia Civil destaca também que a população pode contribuir com a elucidação de crimes e prisão de suspeitos de ações criminosas pelo Disque-Denúncia (181). |

SSP