Polícia Civil de Maruim prende em Porto da Folha suspeito de homicídio qualificado

Policiais civis da Delegacia Regional de Maruim, com apoio da Polícia Militar e de policiais civis locados na Delegacia de Porto da Folha, se deslocaram, na tarde dessa quarta-feira, 1º, à zona rural do município de Porto da Folha, onde localizaram e prenderam Jorge Luís dos Santos Filho, conhecido como “Jorginho”, suspeito de homicídio qualificado.

De acordo com o delegado Ataíde Alves, o crime, cometido em março de 2019, foi motivado por tráfico de drogas. No curso do inquérito policial, já enviado à Justiça, houve representação pela prisão preventiva do suspeito, que fugiu de Maruim logo após o crime, passando a se esconder em diversos municípios desde então.

A ação policial que resultou na prisão de Jorginho contou com a participação do delegado Murilo Gouveia. O preso foi encaminhado ao sistema carcerário.

SSP