Polícia Civil de Nossa Senhora das Dores apreende duas armas de fogo

Policiais civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores, durante abordagem de rotina, apreenderam duas armas de fogo, que estavam em posse de José Laerson Fontes dos Santos. A apreensão ocorreu na tarde da última quarta-feira, 28.

De acordo com as investigações, José Laerson foi abordado quando transitava na estrada de acesso ao povoado Borda da Mata, em Nossa Senhora das Dores. O suspeito foi encaminhado à delegacia onde foram adotadas as providências cabíveis.

A população pode colaborar com informações sobre esse e outros casos por meio do Disque-Denúncia, através do número 181. A ligação é gratuita e sigilosa.