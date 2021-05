Polícia Civil de Riachuelo divulga imagens de roubo em Topic na cidade de Laranjeiras

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Riachuelo, divulgou nessa segunda-feira (11), imagens do assalto praticado por quatro homens contra passageiros de uma Topic, no momento em que o veículo circulava pela BR-101, na cidade de Laranjeiras. A investida criminosa ocorreu em 28 de janeiro de 2019.

As imagens das câmeras de segurança do veículo flagraram o momento em que o grupo entrou na Topic e anuncia o assalto. Na ação, os criminosos levaram pertences dos passageiros e também a renda do transporte, estimada em R$ 400,00. Os suspeitos fugiram após a investida criminosa.

O delegado João Martins explicou que é uma investigação de Laranjeiras a partir da criação de uma Força Tarefa para elucidar crimes que ainda não tiveram solução em Sergipe. A Polícia Civil pede que as informações que possam levar à localização dos suspeitos do crime sejam repassadas pelo Disque-Denúncia (181).

ASSISTA