Polícia Civil de SE localiza em Macaé (RJ) autor de homicídio praticado em Aracaju

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Divisão de Inteligência Policial (Dipol), localizou o foragido da Justiça Adson Alberto Santos Soares, suspeito da prática de um homicídio qualificado no bairro Cidade Nova, em Aracaju. A prisão foi realizada nessa quinta-feira, 9, na cidade de Macaé (RJ),pela equipe da Agência de Inteligência do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) e pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

De acordo com a diretora do DHPP, delegada Thereza Simony, contra o suspeito havia um mandado de prisão em aberto pelo crime que vitimou Ricardo José dos Santos, no dia 24 de junho de 2005. A ação criminosa foi praticada, com uma arma de fogo, em frente a uma mercearia localizada no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital sergipana.

As equipes policiais, de posse da localização do suspeito fornecida pela Polícia Civil de Sergipe, realizaram um cerco tático e prenderam Adson. Os policiais do Rio de Janeiro o conduziram para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP), em Macaé, para o cumprimento do mandado de prisão. A sentença judicial foi expedida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju. O homem será trazido para Aracaju.

SSP