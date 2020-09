Polícia Civil de SE prende em Canindé de São Francisco suspeito de homicídio no interior de PE

Policiais civis de Canindé de São Francisco deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Fausto Edson Alves da Silva, 30, na manhã desta quinta-feira, 17. Ele é suspeito da prática de homicídio na cidade de Tabira (PE). Na ação policial, que contou com o apoio do 23º Batalhão de Polícia Militar (23º BPM) de Pernambuco, foi apreendida uma arma de fogo.

De acordo com o delegado Fábio Santana, o crime foi praticado no ano de 2015. O suspeito confessou a ação criminosa, que foi motivada por uma discussão em um bar que pertence à mãe do detido, na cidade pernambucana de Tabira. Fausto foi localizado no assentamento Alto Bonito, em Canindé de São Francisco, em Sergipe.

Além do cumprimento do mandado de prisão, o suspeito foi detido por posse ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado a uma unidade policial, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso. Fausto encontra-se à disposição da Justiça de Pernambuco.

SSP