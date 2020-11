Polícia Civil deflagra operação e prende suspeitos em Lagarto

Agentes da Delegacia Regional de Lagarto prenderam um homem de 19 anos e uma mulher de 22. Eles foram detidos em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O suspeito também foi autuado por receptação. As prisões ocorreram nessa segunda-feira, 9.

Segundo a delegada regional, Michele Araujo, os investigados são suspeitos de envolvimento num homicídio praticado no último dia 1° de novembro deste ano. Ela também detalhou o procedimento investigativo que resultou nas prisões dessa segunda-feira.

“Nós iniciamos as investigações e no curso dos trabalhos identificamos que os suspeitos estavam em posse de duas armas de fogo, além de estarem utilizando uma motocicleta, de cor preta e clonada, razão pela qual deflagramos a operação que culminou na prisão de ambos, apreensão de dois revólveres, da motocicleta, além de entorpecente e material possivelmente relacionado à venda de drogas”, explicou.

As armas de fogo apreendidas serão encaminhadas para o Instituto de Criminalística para comparação com os projéteis retirados da vítima e, havendo compatibilidade, servirá como prova pericial na investigação do homicídio ainda em trâmite.

Ambos os investigados já foram condenados pela Justiça, sendo que o homem por crimes de roubo e a mulher por tráfico de drogas. Agora, novamente, encontram-se presos e à disposição do Poder Judiciário.

A sociedade, que tem sido uma parceira da Polícia Civil, pode denunciar a prática de crimes por meio do telefone 181, garantido o sigilo do denunciante.

SSP