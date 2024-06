A Delegacia de Turismo (Detur) divulgou imagens do suspeito de furto em uma residência no bairro Atalaia. O caso ocorreu no último dia 24. As imagens foram divulgadas nesta terça-feira, 4.

De acordo com as informações policiais, do imóvel, foram levados um notebook, um fone de ouvido e uma bolsa. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança, e o caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à localização e à identificação do suspeito do crime sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.