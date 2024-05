A Polícia Civil divulgou a imagem de Carlos André de Jesus Santos, suspeito de um homicídio que ocorreu no dia 17 de março, na região central de Campo do Brito. A imagem foi divulgada nesta segunda-feira, 20.

De acordo com as investigações, dois homens estavam em um bar da cidade e, em dado momento, iniciaram uma discussão que resultou em vias de fato.

Após a discussão, o suspeito saiu do bar, porém retornou minutos depois correndo com uma faca em perseguição à vítima, que foi atingida e morreu no local.

No decorrer da apuração policial, Carlos André de Jesus Santos foi identificado como suspeito do crime que ocorreu em março deste ano em Campo do Brito.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre a localização do investigado sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.