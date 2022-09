Polícia Civil divulga imagens de autor de homicídio no bairro Novo Paraíso

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou, nesta quinta-feira (1º), imagens do autor de um homicídio praticado no conjunto Lourival Batista, no bairro Novo Paraíso, em Aracaju. O crime ocorreu na tarde do dia 27 de agosto.

A vítima foi morta com disparos de arma de fogo. No decorrer da investigação, foram coletadas imagens das câmeras de segurança da localidade. Em uma delas, foi possível identificar o autor do crime, transitando em uma bicicleta.

O homem que aparece nas imagens está de chapéu, calça jeans e camisa de manga longa, nas cores branca e vermelha.

A Polícia Civil solicita que informações sobre a identidade do autor do crime e também sobre sua localização sejam repassadas ao Disque-Denúncia, por meio do telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.