Polícia Civil divulga imagens de suspeito de roubo a taxista de Glória

A Polícia Civil divulga imagens do suspeito de praticar um roubo contra um taxista na cidade de Nossa Senhora da Glória. O caso foi registrado no último dia 29 de janeiro. O crime ocorreu durante uma corrida, no momento em que a vítima e o suspeito chegaram a uma estrada no povoado Castanhal, em Siriri.

De acordo com as informações policiais, o suspeito de pele branca, estatura média e magro, chegou pedindo informações sobre um lugar para fazer uma refeição. O taxista o levou a um restaurante no supermercado, em Glória. Ao sair, o suspeito perguntou quanto ficaria uma corrida até a cidade de Siriri.

O taxista informou que custaria R$ 150. O suspeito então concordou. Ao chegar em Siriri, o suspeito pediu que o taxista entrasse na estrada que dá acesso ao povoado Castanhal, e dirigisse até a base da Petrobrás. Chegando lá, o suspeito mandou que o taxista descesse do veículo para abrir a mala e ele retirar uma sacola.









Nesse momento, o suspeito puxou uma faca e anunciou o roubo. O taxista ainda entrou em luta corporal com o suspeito. A vítima chegou a ser atingida no braço e no ombro esquerdo. Após machucar o taxista, o investigado conseguiu entrar no carro e fugir levando o veículo. Ele levou documentos da vítima.

As câmeras de segurança do supermercado captaram imagens do suspeito. Informações e denúncias, que levem até a localização dele podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

SSP