Com o objetivo de fornecer uma destinação a produtos perecíveis apreendidos na operação Olho de Peixe, que prendeu duas pessoas por furto a supermercados em Aracaju e interior do estado, a Delegacia de Turismo (Detur) fez a doação de 25 kg de carnes nobres à instituição de caridade Almir do Picolé. A entrega ocorreu nessa quarta-feira, 4.

Segundo a delegada Giselle Martins, durante a investigação foram levantadas informações de que o grupo também atuava no furto de alimentos perecíveis. “Especialmente carnes de alto valor, como picanha e filés. Foram apreendidas nas residências dos investigados, aproximadamente, 25 kg de carnes nobres”, explicou.

Ainda conforme a delegada, pelo fato de serem produtos perecíveis, a Delegacia de Turismo (Detur) fez a doação das carnes para que não fossem perdidas. “Como eram produtos perecíveis, decidimos por bem, para evitar a perda desses produtos, doarmos para a Creche Almir do Picolé”, ressaltou Giselle Martins.

O prestador de serviços da Creche Almir do Picolé Leonardo agradeceu a doação. “Eu vim aqui em nome da creche para pegar a doação de alimentos perecíveis da Delegacia de Turismo. Muito obrigado pela doação”, concluiu.