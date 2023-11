A Polícia Civil, por meio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e com apoio da Guarda Municipal de Aracaju, prendeu na tarde do domingo, 5, no bairro Aruana, na Zona de Expansão da capital, cinco suspeitos de furtos a celulares no Pré-Caju 2023. Durante a ação, 20 aparelhos telefônicos foram apreendidos.

A partir do registro de Boletins de Ocorrência por furtos de celulares ocorridos no sábado, 4, a Polícia Civil iniciou diligências, no sentido de localizar possíveis autores dos crimes. Com o levantamento das imagens registradas no circuito do Pré-Caju 2023 e o trabalho investigativo, o serviço velado da Core chegou a uma casa alugada por temporada no bairro Aruana.

No local, a Core constatou uma movimentação suspeita e a presença de um veículo modelo Gol, locado na cidade de Salvador. Com o apoio da Guarda Municipal de Aracaju, foi feita a abordagem a homens que circulavam no entorno da residência, e eles conduziram os agentes de segurança ao imóvel onde os comparsas estavam.

Na casa, além do restante do grupo, 20 aparelhos celulares foram apreendidos, relógios, dinheiro em espécie, três correntes, aparentemente de ouro, líquido identificador de ouro, chips avulsos, cartões de crédito, uma maquineta de cartão, abadás de um bloco e de camarote, dentre outros objetos.

Os cinco suspeitos foram detidos e encaminhados à Central de Flagrantes, juntamente com os materiais apreendidos. O caso será remetido à Delegacia de Turismo (Detur), que conduzirá o inquérito policial, investigando os possíveis crimes cometidos pelo grupo.