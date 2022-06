Polícia Civil e GTA prendem homem que matou a cunhada com golpe de faca em Lagarto

A Polícia Civil e o Grupamento Tático Aéreo (GTA) prenderam na tarde desta terça-feira, 21, na zona rural de Lagarto, o homem apontado como autor do feminicídio de Edilene Maria dos Santos, ocorrido no final da tarde dessa segunda-feira, 20, no povoado Gameleira, município de Lagarto.

Jailson Souza Silva, conhecido como Mangueirão, é ex-presidiário com passagem pelo sistema prisional pelo crime de roubo. As incursões da Polícia Civil para prendê-lo foram impulsionadas nesta terça-feira, com ajuda do helicóptero do GTA. O suspeito foi encontrado no povoado Fazenda Grande, localidade que fica próximo onde o crime foi praticado.

Segundo as investigações, a irmã da vítima teve um relacionamento longo com Jailson, mas terminou o casamento porque era bastante agredida por ele. Edilene acolheu a irmã na casa dela e quando Jailson soube disso foi atrás, para forçá-la a reatar a união.

Edilene impediu e, nesse momento, Jailson sacou uma faca e desferiu um golpe fatal no pescoço da vítima. Ela morreu no local. A delegada Vanessa Feitosa, titular da Delegacia de Atendimento aos Grupos Vulneráveis de Lagarto, informou que o suspeito será indiciado por crime de feminicídio.