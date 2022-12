Polícia Civil e Militar de Nossa Senhora da Glória recuperam cerca de R$ 10.000,00 em objetos furtados

As Polícias Civil através da coordenação do Delegado Jorge Eduardo e Militar recuperaram no dia de hoje uma série de objetos furtados de uma chácara no Povoado Lagoa dos Porcos localizada no município de Feira Nova.

O local foi alvo de arrombamento na última quarta-feira quando, durante a madrugada, foi forçada a entrada pelas portas e várias ferramentas e máquinas (esmerilhadeira, máquina de solda, máquina, furadeira de mesa, entre outros) foram transportados.

Até o momento três suspeitos foram identificados, mas ainda não localizados.

A Polícia Civil solicita o auxílio da população através do Disque Denúncia no número telefônico 181.

A denúncia é anônima.