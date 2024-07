Na segunda-feira, 1º, a Polícia Civil prendeu o suspeito de um homicídio ocorrido no município de Umbaúba. De acordo com o investigado, o crime foi motivado por desavenças antigas com a vítima.

Segundo o delegado Geovan Siriaco, responsável pelo caso, o delito aconteceu no dia 6 de novembro do ano passado, na região de Sol Nascente, em Umbaúba. Na ocasião, a vítima estava trabalhando como servente de pedreiro, quando foi surpreendida pelo suspeito com diversos disparos de arma de fogo, enquanto estava de costas.

Após o caso, as diligências policiais foram iniciadas e, logo depois, os agentes identificaram o autor do crime. Com o nome dele e as investigações do caso praticamente concluídas, o delegado entrou com um pedido de prisão preventiva ao Poder Judiciário. Na segunda, o mandado expedido pela Justiça foi cumprido na região umbaubense.

Com isso, as investigações do caso estão concluídas e o suspeito à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil reitera a importância da população umbaubense denunciar crimes através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do(a) denunciante é garantido.