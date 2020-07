Polícia Civil elucida homicídio na cidade de Umbaúba

Policiais civis lotados em Umbaúba concluíram a investigação sobre as causas da morte de Jamisson Amarante Nonato, ocorrida na noite do dia 18 de junho de 2020, na cidade umbaubense.

Segundo o delegado local, Leógenes Corrêa, Jamisson morreu após roubar o celular de uma mulher que estava passando sozinha de bicicleta pela rua. Pelas imagens das câmeras de segurança é possível ver que o suspeito corre atrás da vítima, com uma camisa vermelha enrolada na cabeça, e a alcança já perto de casa, quando mediante ameaças de morte rouba o celular dela.

De acordo com levantamentos, no momento do crime, a vítima gritou, pedindo socorro ao irmão, que de posse de um revólver entrou em luta corporal com Jamisson, sendo que este último acabou levando três disparos fatais.

“O irmão da vítima será indiciado por posse ilegal de arma, porque o porte já foi em legítima defesa da irmã”, acrescentou o delegado Leógenes, responsável pela conclusão do inquérito policial.

SSP