Polícia Civil encontra foragido de Carira em São Vicente (SP)

A Divisão de Inteligência (Dipol) e a Delegacia Regional de Carira, através da troca de informações entre o 39° Batalhão de Polícia Militar de São Paulo, com o apoio do Comando do Policiamento do Interior 6 e a Delegacia de São Vicente, localizaram Orlando Conceição Andrade. Ele é suspeito de homicídio em Carira (SE).

De acordo com as informações policiais, o investigado foi encontrado na cidade de São Vicente (SP). Ele é Investigado por homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e furto. O suspeito estava sendo procurado desde 2018 e estava utilizando nome falso.

Após sua captura, houve coleta de suas impressões digitais pela delegacia de São Vicente e os dados foram enviados para Delegacia Regional de Carira.

Através do contato do delegado Murilo Gouveia com o Instituto de Identificação de Sergipe houve a comparação papiloscópica onde atestou que o material coletado coincide com as impressões digitais constantes na ficha onomástica de Orlando.

Com a confirmação da identidade, o mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil de São Paulo, ficando o foragido sob sua custódia.

A Polícia Civil orienta que informações sobre delitos e suspeitos sejam sigilosamente encaminhadas pelo Disque-Denúncia, no número 181.