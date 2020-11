Polícia Civil esclarece homicídio praticado após discussão política em São Domingos

Polícia Civil esclareceu o homicídio de Bismarque José dos Santos, conhecido como “Moda 6”, que veio a óbito após ser atingido por disparos de arma de fogo na cidade de São Domingo, no dia 8 de novembro. O crime teria ocorrido após uma carreata política na cidade. As investigações são conduzidas pelas Delegacias de Campo do Brito, Macambira e São Domingos, que apuraram que o crime não teve intenção de influenciar a eleição, ou envolvimento com candidatos, e que os autores têm os prenomes de Erico, o “Baratão”, e Rildo, o “Diabinho”.

De acordo com o delegado Wilkson Vasco, no dia do crime estavam ocorrendo carreatas políticas na localidade. “Na praça onde acontecia um festejo do comitê de um dos partidos, a vítima teve uma discussão com os suspeitos da investida criminosa. A motivação foi por divergências políticas entre os envolvidos. A Polícia Militar interveio e separou a briga, com a vítima indo para casa”, citou.

Ainda segundo o delegado, por volta das 21h40, a vítima estava na porta de sua residência, no Centro de São Domingos, juntamente com a esposa e a filha menor, quando os suspeitos, em uma motocicleta de cor branca, pararam em frente à residência e, após discussão, atingiram a vítima com disparos de arma de fogo. Populares teriam pedido para que os investigados parassem o crime, mas eles teriam dito que iriam matar Bismarque. A vítima tentou fugir, mas foi alcançada pelos suspeitos.

Bismarque foi socorrido para o hospital, mas não resistiu e veio a óbito. Conforme elementos probatórios, Rildo já possuía uma arma de fogo em seu poder dias antes do crime. Diante disso, Rildo e Erico são suspeitos de cometerem homicídio qualificado por motivo fútil com uso de arma de fogo. No dia 25 de novembro, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão com a finalidade de localizá-los e de apreender elementos probatórios. As buscas seguem para localizá-los.

