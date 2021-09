Polícia Civil flagra suspeito de tráfico de drogas em Pinhão

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) efetuaram, na tarde dessa terça-feira (31), a prisão em flagrante de Jackson Barbosa de Oliveira, 28 anos, em ação realizada no município de Pinhão, região do Agreste sergipano. Ele estava transportando, em um carro, um revólver, diversas munições de vários calibres, além de um tablete de maconha.

De acordo com informações policiais, ao ser constatada a existência de todo o material ilícito, Jackson admitiu que receberia um valor em dinheiro para fazer o transporte e a entrega dessa carga. Com isso, os policiais deram voz de prisão e o conduziram à unidade policial para os procedimentos cabíveis ao caso.

As investigações continuam em andamento para identificar e prender os demais indivíduos envolvidos nos crimes relacionados a este fato. A Polícia Civil também destaca que denúncias e informações podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.