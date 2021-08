Polícia Civil flagra suspeito de tráfico de drogas na cidade de Propriá

Policiais da Delegacia Regional de Propriá, na tarde desta quarta-feira (11), prenderam o homem identificado como “Axel” na região do hospital da cidade. O suspeito, que já foi preso anteriormente por roubo, é investigado pelo crime de tráfico de drogas.

Após investigações das forças policiais, que confirmaram o envolvimento do suspeito no crime de tráfico, foi deflagrada a ação em prol da detenção de “Axel” . Coordenados pelos delegados Fábio Alan Pimentel e Ruidiney Nunes, os policiais da delegacia propriaense realizaram a prisão em flagrante do homem na Travessa Bom Pastor.

Durante a ação, no momento em que os policiais entraram em sua residência, o suspeito foi flagrado cortando e embalando um entorpecente para sua futura comercialização. No local, também foi apreendida uma certa quantidade de maconha com ele.

Segundo o delegado Fábio Alan Pimentel, a Polícia Civil vem intensificando as ações no município e conta com o apoio da população, que pode ajudar através do Disque-Denúncia (181).