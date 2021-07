Polícia Civil identifica autor de atropelamento na Rota do Sertão

A Delegacia de Polícia Civil de Ribeirópolis localizou o veículo e identificou o motorista que fugiu após o atropelamento do pedestre Luiz Carlos de Oliveira. A vítima foi atingida quando fazia caminhada na Rota do Sertão, entre os municípios de Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida. O motorista envolvido no acidente fugiu do local e não prestou o imediato socorro. A vítima foi socorrida, em estado grave de saúde, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O caso ocorreu no dia 5 de julho.

O retrovisor do veículo que colidiu com Luiz Carlos foi encontrado no local do acidente. Diante do ocorrido, a Delegacia de Polícia Civil de Ribeirópolis iniciou as investigações para identificar e responsabilizar criminalmente o suspeito que se evadiu sem prestar o pronto e imediato socorro que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina.

Nessa terça-feira (13), após investigações, o veículo foi localizado pela equipe da Polícia Civil de Ribeirópolis e o motorista que fugiu após o acidente foi identificado. A caminhonete L200 Triton, no momento da apreensão, ainda estava amassada sem o retrovisor do lado direito que caiu no momento da colisão. O motorista ainda quis negar a autoria, mas após serem encontrados cabelos no farol quebrado do veículo, ele acabou confessando.

O delegado Gregório Bezerra, detalhou a responsabilidade penal diante de acidentes de trânsito. “Em casos de acidentes envolvendo vítimas é imprescindível que se preste o pronto e imediato socorro aos feridos, visto que quanto mais rápido os acidentados forem socorridos, mais chances terão de se recuperar. Em caso de fuga para se esquivar da responsabilidade criminal de um acidente de trânsito, além do motorista responder por eventual morte ou lesão ocorrida na colisão, ainda responderá criminalmente pela omissão de socorro e pela fuga”, pontuou.

Fonte: Polícia Civil.