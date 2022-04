Polícia Civil identifica localização de autores de tentativa de homicídio em Poço Redondo

Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) deflagraram uma ação policial para o cumprimento dos mandados de prisão preventiva de Bruno dos Santos de Oliveira, 33, e de Ricardo dos Santos Cordeiro, 44. Eles estavam sendo investigados pelos crimes de violação de domicílio e dano e tentativa de homicídio, praticados em 20 de setembro de 2021, em Poço Redondo. A ação policial ocorreu nesta sexta-feira (1º).

De acordo com as informações policiais, Bruno e Ricardo foram localizados em uma residência no Conjunto Parque dos Faróis, município de Nossa Senhora do Socorro, onde estavam escondidos. Os indivíduos resistiram à prisão, entraram em confronto, foram socorridos, mas vieram a óbito no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Conforme a investigação, no dia 20 de setembro, os suspeitos invadiram uma residência para executar o morador, porém ele não se encontrava no local. Diante disso, eles passaram a danificar os móveis da residência onde se encontravam duas mulheres. Em seguida, o morador – alvo dos investigados – chegou à residência e eles efetuaram disparos contra a vítima, porém não a acertaram.

Policiais militares da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) se deslocaram para a residência, mas os investigados tinham fugido do local. Ainda nessa diligência, os policiais militares foram até a residência de Bruno onde encontraram 142 munições intactas de calibre 9mm e 67 munições, do mesmo calibre, deflagradas. Após o fato, eles fugiram sendo encontrados nesta sexta-feira.

A localização dos investigados nesta sexta-feira foi possível graças ao trabalho integrado do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope); da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol); e do Núcleo de Inteligência da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac)