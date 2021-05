Polícia Civil incinera 1,2 tonelada de drogas

O Departamento de Narcóticos (Denarc) incinerou 1,2 tonelada de drogas na manhã desta sexta-feira (14). Os entorpecentes foram apreendidos durante as ações de abordagem e também operações deflagradas pelas polícias Civil e Militar.

A incineração do material entorpecente ocorreu no polo industrial localizado na cidade de Laranjeiras. Os entorpecentes foram incinerados após a autorização do Poder Judiciário.

O material estava custodiado nas unidades policiais e a incineração ocorreu em parceria entre a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Poder Judiciário e o Polo Industrial de Laranjeiras.