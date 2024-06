Nesta quinta-feira, 27, a Polícia Civil, através da Delegacia Regional de Propriá, indiciou duas funcionárias de uma empresa local por furto, com abuso de confiança. Segundo a vítima, o prejuízo causado pela dupla foi de mais de R$ 10 mil.

Após o proprietário de um estabelecimento comercial de Propriá ir à delegacia registrar um boletim de ocorrência por furto contra duas funcionárias de sua loja, foi aberto inquérito policial. De acordo com o homem, ele foi vítima de um golpe realizado pelas mulheres.

Depois da denúncia, o delegado Marcos Carvalho, responsável pelo caso, iniciou a investigação. Durante essa fase, a vítima apresentou documentos e imagens, que comprovaram a veracidade das acusações. Além disso, as duas suspeitas confirmaram o fato criminoso.

De acordo com o delegado, as funcionárias recebiam o valor, em espécie, das compras de clientes e, posteriormente, cancelavam a compra no sistema da empresa. Dessa forma, retiravam o dinheiro dos produtos para si.

Com as investigações praticamente concluídas, as duas mulheres devolveram os valores recebidos com os golpes. No entanto, foram indiciadas por furto qualificado, crime que pode gerar pena de um a seis anos.

A Polícia Civil relembra à população propriaense a importância de denunciar crimes através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do(a) denunciante é garantido.