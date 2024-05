Nesta quarta-feira, 15, a Polícia Civill indiciou três pessoas por receptação e furto de motocicletas em Propriá. Entre os envolvidos, está um casal, um homem de 43 anos e uma mulher de 25, que responderá por receptação. Um outro homem, de 25 anos, foi indiciado pelo delito de furto.

A investigação começou após duas vítimas prestarem queixa pelo furto de suas motocicletas. O primeiro caso, uma motoneta preta, foi furtada no estacionamento do Hospital de Propriá. Já a segunda vítima, teve seu veículo, uma motoneta vermelha, levada enquanto tomava banho no Rio São Francisco, especificamente na Avenida Beira Rio, no Bairro Poeira.

Com o auxílio de imagens de câmeras de segurança, o Departamento de Repressão e Combate aos Crimes Patrimoniais de Propriá conseguiu identificar o responsável pelo furto das duas motonetas. Com a sua identidade revelada, a Polícia Civil constataou que ele tem mais de dez inquéritos policiais por crimes de roubos e furtos.

Em uma operação, com o apoio da Polícia Militar, os dois veículos foram recuperados. A motoneta vermelha estava abandonada, e a preta em posse de uma receptadora. O veículo tinha a numeração do motor raspada, desta forma foi levado ao setor de perícias criminais, na capital sergipana.

Os dois receptadores foram identificados e indiciados. A Polícia Civil reitera a importância da população em prestar boletins de ocorrência. As denúncias podem ser realizadas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do(a) denunciante é garantido.