Polícia Civil investiga suposto envolvimento entre homem de 35 anos e adolescente de 13

Policiais civis da Delegacia de Monte Alegre, coordenados pelo Delegado Eurico Nascimento, na tarde de hoje (26/08), após o recebimento de denúncia por parte do conselho tutelar de que uma menor de 13 anos estaria convivendo como “companheira” de um indivíduo de 35 anos no Povoado Monte Santo em Monte Alegre, diligenciaram ao local e encontraram residindo juntos em uma casa aos fundos do bar.

Além da menor com 13 anos e do suspeito, uma outra esposa deste e mais dois filhos dele com idades de 3 e 8 anos. Trazidos todas à delegacia de Monte Alegre, ouvido o suspeito e tomadas as declarações da menor e das testemunhas, a versão de que ele havia “carregado” a menor com autorização dos pais da mesma foi confirmada, entretanto ainda não havia ocorrido contato sexual entre a menor e o suspeito, apenas a intenção por parte do suspeito.

Diante do fato, presentes o coordenador do Creas e conselheiros tutelares a menor foi a eles entregue e será encaminhada para que fique aos cuidados da avó no Estado da Bahia, visto que a menor segundo próprio relato, informou que na casa em que morava, no Povoado Maxixe, localizado em Pedro Alexandre (BA), era obrigada por seus pais a prestar favores sexuais a indivíduos desconhecidos em troca de dinheiro e até bebidas, motivo pelo qual segundo a mesma, aceitou o convite para casar e sair da casa de seus pais.

Foi aberto procedimento investigativo para apurar o fato ocorrido no Povoado Monte Santo em Monte Alegre, bem como será encaminhado para a Delegacia de Pedro Alexandre os fatos narrados para que sejam apuradas as responsabilidades dos pais da menor, a qual terá acompanhamento do conselho tutelar e assistência social.

Fonte: PC.