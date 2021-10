Polícia Civil localiza criança desaparecida em Aracaju

Policiais civis do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) localizaram ontem, quarta-feira (13) uma criança de quatro anos de idade que estava desaparecida desde a última segunda-feira. O menino estava com a avó em uma pousada no bairro Atalaia, zona sul de Aracaju.

Segundo a delegada Meire Mansuet, a avó materna alega que tirou a criança do convívio da mãe porque ele estaria sendo abusada pelo padrasto. O menino foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) acompanhado dos policias civis e por conselheiros tutelares a fim de comprovar ou não o abuso sexual.

A mãe da criança por sua vez diz que a avó do menino está mentindo e que ela sofre de problemas psiquiátricos. Porém, nenhum laudo médico foi apresentado para sustentar a versão. A delegada informou que, após passar pelo Instituto Médico Legal (IML), o resultado dos exames mostrou que não houve abuso sexual.