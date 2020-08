Polícia Civil localiza no Eduardo Gomes condenado por homicídio na capital

Equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) deflagram operação para localizar Eduardo Monteiro da Silva, conhecido como “Du”. Ele foi localizado nesta sexta-feira, 28, no conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão, após levantamentos feitos pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope). O acusado possuía uma condenação a 74 anos de prisão por crimes como homicídio.

De acordo com as investigações, entre os crimes dos quais ele era acusado está o duplo homicídio do casal Jefferson Ramos da Silva e Maria Daniele Santos Vieira. A ação criminosa foi praticada em uma localidade do bairro 18 do Forte, na capital, no dia 5 de janeiro de 2005. No dia da investida criminosa, ele e mais quatro suspeitos entraram em uma casa e atiraram contra as vítimas.

Em 31 de janeiro de 2014, ele foi preso em flagrante, em um veículo de modelo Corolla, com 11 quilos de cocaína numa operação do Departamento de Narcóticos (Denarc).

Durante o cumprimento do mandado de prisão, o acusado entrou em confronto com as equipes, foi atingido, socorrido, mas veio a óbito no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Fonte: SSP/SE