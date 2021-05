Polícia Civil prende autor de roubo a mercearia em Nossa Senhora das Dores

Equipes da Delegacia de Nossa Senhora das Dores prenderam um dos autores do roubo a uma mercearia localizada na cidade, praticado no dia 2 de março deste ano. O investigado foi identificado como Ygo dos Santos. Na investida criminosa, um bebê ficou entre as vítimas e os suspeitos durante alguns segundos. A prisão preventiva foi decretada nessa segunda-feira (24).

Segundo a delegada Maria Zulnaria, o crime foi praticado por quatro homens armados que invadiram o estabelecimento comercial. “O fato chamou a atenção dos meios de comunicação e das redes sociais devido a um bebê ter ficado entre as vítimas e assaltantes durante alguns segundos, correndo grande risco de ser alvejado”, enfatizou.

A Polícia Civil diligenciou e conseguiu identificar Ygo como um dos autores do crime. “Ele foi preso, inicialmente, por prisão temporária e, nessa segunda-feira, teve a prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário. Ele confessou a prática do delito e foi possível confirmar a autoria por meio das imagens de câmeras de segurança do estabelecimento, bem como as roupas apreendidas no dia da prisão”, ressaltou.

As investigações seguem em andamento para localizar os demais autores do roubo. A Polícia Civil vem trabalhando junto à Perícia para identificá-los. Informações e denúncias que possam levar à localização dos demais envolvidos no crime podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.