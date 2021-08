Polícia Civil prende autor de tentativa de homicídio ocorrida no Ponto Novo

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu, neste domingo (15), André Lucas da Silva Oliveira, 18, suspeito de ser o autor de uma dupla tentativa de homicídio. As vítimas são uma mulher e uma criança. O crime ocorreu no início da manhã deste sábado (14), no bairro Ponto Novo, em Aracaju. Um facão utilizado na investida criminosa foi apreendido. Até o momento, não há qualquer evidência de prática de estupro.

De acordo com o delegado André Baronto, a equipe de Local de Crime foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para o atendimento de uma ocorrência de tentativa de homicídio, na qual o suspeito teria atingido várias partes dos corpos das vítimas. Com os elementos colhidos no local de crime, foi protocolada representação por prisão preventiva prontamente decretada pelo juiz plantonista.

A Polícia Civil apurou a autoria do crime e que a ação criminosa teria sido motivada por uma vingança, já que teria circulado na comunidade uma informação de que o suspeito teria se relacionado com a vítima de 10 anos. O DHPP identificou que o autor do crime entrou pelos fundos da residência, cortou a cerca elétrica e atingiu as vítimas com golpes de facão. A continuidade das investigações vai apontar toda a dinâmica do crime, bem como sua real motivação.