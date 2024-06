Policiais civis da Delegacia Regional de Lagarto e do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) apreenderam 3,5kg de drogas e uma arma de fogo. Um homem e uma mulher foram presos. O investigado é suspeito de ser o fornecedor do entorpecente. A ação policial ocorreu nessa terça-feira, 4, no Centro de Lagarto.

De acordo com as investigações, um homem contratou uma ex-presidiária para fazer entrega de 3kg de maconha e 0,5kg de crack a um traficante de drogas no centro da cidade. Após diligências, os policiais abordaram a mulher e impediram que a droga fosse comercializada.

Com a prisão da mulher por associação para o tráfico de drogas no centro de Lagarto, o fornecedor da droga foi identificado e preso em flagrante por tráfico e associação para o tráfico.

Além da droga, foram apreendidos uma pistola Taurus cal. 9mm, munições, uma motocicleta Honda biz e um carro Jeep Compass, utilizado pela dupla para praticar o tráfico de drogas em Lagarto.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.