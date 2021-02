Polícia Civil prende dupla em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico em Itabaiana

Equipes da Divisão de Narcóticos (Denarc) da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam em flagrante David Charles Melo do Amaral e Joelton Santana Santana. Eles foram detidos em operação deflagrada na tarde dessa terça-feira, 2, nos bairros Marcela e Centro. A ação policial também resultou na apreensão de cocaína, maconha, arma de fogo e munições, além de equipamentos e insumos para fabricação e preparação de entorpecentes.

De acordo com o delegado Khertton Rafael, a dupla já vinha sendo investigada há mais de dois meses pela equipe da Denarc de Itabaiana. “A perícia criminal foi acionada para análise do material arrecadado. Estimamos, com base na experiência policial, que a quantidade de droga apreendida representa um prejuízo de cerca de R$ 300 mil reais ao tráfico neste município”, explicou.

Foram apreendidos 48 tabletes de maconha prensada, quatro tabletes de cocaína, vários invólucros com porções menores de cocaína e maconha, 128 pinos cheios de cocaína, além de vários pinos vazios, balanças de precisão e prensa hidráulica, insumos para fabricação, celulares, cartões bancários, documentos falsos e jóias. Também foi apreendida uma pistola calibre 40, dois carregadores e nove munições de mesmo calibre.

Ambos foram autuados por tráfico de drogas ilícitas e associação para o tráfico. Além disso, David Charles foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e uso de documento falso. A Polícia Civil também destaca que informações e denúncias podem ser repassadas através do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

SSP