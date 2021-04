Polícia Civil prende dupla por roubo a motoboy em Itabaiana

Policiais civis da Divisão de Roubos e Furtos da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam em flagrante Manoel Douglas Souza de Almeida e Lucas Mateus Bonfim dos Santos. Eles são suspeitos de roubo a um motoboy na cidade serrana. O crime foi praticado no domingo (25), e as prisões ocorreram instantes após o crime, ainda em Itabaiana.

De acordo com o delegado Helder Sanchez, as câmeras de segurança instaladas na rua onde ocorreu o crime registraram o roubo. “O motoboy está parado ao lado da calçada quando é surpreendido por dois homens numa motocicleta. Um deles anunciou o roubo e levou o veículo. Com a análise das imagens, os suspeitos foram identificados”, disse.

Os suspeitos foram localizados e as duas motocicletas – tanto a utilizada no crime, quanto a roubada da vítima – foram encontradas. As equipes também constataram que Lucas Mateus possuía um mandado de prisão em aberto pela prática de roubo. Ambos foram detidos, confessaram o crime e encontram-se à disposição da Justiça.