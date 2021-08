Polícia Civil prende dupla por tráfico de drogas em Propriá

Policiais Civis lotados na Delegacia Regional de Propriá efetuaram, na manhã desta quarta-feira (04), a prisão de dois suspeitos de tráfico de drogas no município de Propriá, região do Baixo São Francisco sergipano. A operação ocorreu após informações recebidas via Disque-Denúncia (181).

A ação de combate ao tráfico de drogas, sob a coordenação dos delegados Fábio Alan Pimentel e Ruidiney Nunes, ocorreu no Conjunto Maria do Carmo e na Rua do Gás, que resultou na prisão em flagrante de dois indivíduos e na apreensão de drogas.

Segundo Fábio Pimentel, os policiais civis se dirigiram à residência de um suspeito identificado como Marcelo. No imóvel, realizaram a apreensão de 55 buchas de maconha prontas para a venda e uma quantia em dinheiro fruto da comercialização do entorpecente. O suspeito não foi encontrado na residência.

Ao se deslocarem para um segundo local, situado no Conjunto Santo Antônio, onde possivelmente Marcelo estaria passando a noite, os policiais perceberam o momento em que o suspeito teria arremessado uma bolsa e tentado fugir, momento em que foi interceptado. Durante revista na bolsa dispensada, foram apreendidas algumas buchas de maconha.

Em seguida, os policiais se dirigiram ao imóvel de um ex-presidiário identificado como Alessandro, localizado na Rua do Gás e encontraram no interior do seu imóvel duas barras pequenas de maconha e papel filme utilizado para embalar o material. De acordo com os policiais, Alessandro é bastante conhecido devido ao seu envolvimento no tráfico de drogas, sendo que já cumpriu pena por cerca de três anos, quando foi flagrado por uma unidade da Polícia Civil com cerca de 2 kg de maconha.