Em ação policial deflagrada pela Delegacia Regional de Propriá, dois irmãos foram presos em flagrante suspeitos do crime de tráfico de drogas na tarde dessa segunda-feira, 20. A ação policial ocorreu em uma residência às margens da rodovia que liga os municípios de Telha e Propriá.

De acordo com as informações policiais, os suspeitos já vinham sendo investigados há cerca de dois meses. A apuração policial apontou que eles vendiam tanto maconha prensada, como natural.

A investigação identificou ainda que os investigados adotavam táticas que envolviam a venda apenas de gramas da droga, a fim de evitar serem identificados como suspeitos do tráfico de entorpecentes na região.

Com os suspeitos presos nessa segunda-feira, os policiais apreenderam substância semelhante à maconha prensada e natural, cocaína, uma balança de precisão e dois aparelhos celulares.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.