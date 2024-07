Policiais civis da Delegacia Regional de Neópolis, na última quinta-feira, 04, prenderam em flagrante um homem suspeito de furtar pertences da vítima, se aproveitando da relação de confiança.

Ao tomar conhecimento do furto dos objetos, através do boletim de ocorrência, a equipe de investigação da Delegacia Regional de Neópolis fez diligências com o fim de recuperar recuperar os bens da vítima.

Após diligências policiais, o suspeito do furto foi encontrado ainda com alguns pertences da vítima, sendo preso em flagrante e conduzido à delegacia regional para as providências.