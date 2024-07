Policiais civis da Delegacia Regional de Propriá prenderam em flagrante um homem suspeito do crime de estelionato em torno de golpes do Pix contra empresas da cidade. De apenas uma das vítimas, o prejuízo, já apurado pela unidade policial, chega a R$ 15 mil. A prisão ocorreu nessa quinta-feira, 4, e foi divulgada nesta sexta-feira, 5.

De acordo com o delegado Marcos Carvalho, uma das vítimas compareceu à delegacia e comprovou que um homem estava aplicando golpes.

“Após ouvir a vítima e testemunhas, nossa equipe conseguiu localizar e prender em flagrante o investigado, no momento em que tinha acabado de praticar um novo golpe”, detalhou.

A prisão ocorreu no Bairro Fernandes, em Própria. Na ação policial, um computador e um notebook foram apreendidos na posse do investigado e serão encaminhados para perícia.

O investigado foi preso por fraude eletrônica, cuja pena de prisão é de quatro a oito anos. Ele será encaminhado à audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.