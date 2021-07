Polícia Civil prende em flagrante irmãos gêmeos e sogro por tráfico de drogas em Umbaúba

Agentes da Delegacia-Geral prenderam em flagrante três suspeitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Os investigados são dois irmãos gêmeos e o sogro. A ação policial ocorreu na quarta-feira (21) no conjunto Albano Franco, na cidade de Umbaúba.

De acordo com os delegados Gustavo Mendes e Rafael Brito, após denúncia, os policiais civis empreenderam diligências para verificar a situação de três suspeitos que estariam traficando nas proximidades do Posto Reforço II. Ao chegarem ao local, identificaram que se tratava de três homens, sendo dois gêmeos.

Após revista pessoal, um deles já estava em posse de arma de fogo, bem como entorpecentes. Acompanhado por duas testemunhas, policiais civis localizam nas residências mais duas armas de fogo e entorpecentes do tipo, aparentemente, cocaína e maconha.

Os investigados foram encaminhados à Delegacia de Umbaúba para a lavratura do auto de prisão em flagrante. A Polícia Civil ressalta que informações e denúncias sobre ações criminosas e suspeitos de crimes podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.

Fonte: Polícia Civil.