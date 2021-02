Polícia Civil prende em flagrante por tráfico de drogas e apreende 15 kg de maconha na Aruana

Equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), unidade de elite da Polícia Civil de Sergipe, com o apoio de policiais da Superintendência da Polícia Civil (Supci), prenderam em flagrante um homem que estava traficando drogas no bairro Aruana, na Zona de Expansão da capital. A ação, que também resultou na apreensão de 15 kg de maconha, ocorreu na tarde dessa segunda-feira, 22.

De acordo com o delegado Jorge Eduardo, após uma investigação do setor de inteligência da Core, os policiais observaram o suspeito saindo da própria residência com uma sacola. Na abordagem, os agentes verificaram que se tratava de entorpecentes. Já no interior da casa, os policiais encontraram 15 kg de maconha. O suspeito foi identificado com o prenome de Bruno, egresso do sistema prisional pela prática de tráfico, homicídio e roubo.

Diante do flagrante, o homem foi conduzido à delegacia, onde foram adotados os demais procedimentos legais cabíveis ao caso. A Polícia Civil também ressalta que a população pode contribuir com a elucidação de crimes e a prisão de suspeitos de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

SSP