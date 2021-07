Polícia Civil prende em flagrante por tráfico de drogas em Propriá

Policiais Civis da Delegacia Regional de Propriá efetuaram, no início da manhã de hoje (7), a prisão em flagrante de um jovem suspeito de tráfico de drogas. A operação foi deflagrada após investigações realizadas pelos policiais civis e ocorreu nas imediações da Rua B, Conjunto Augusto Franco, bairro América, na cidade de Propriá, em Sergipe.

Os policiais foram ao local e encontraram o suspeito saindo do banheiro do imóvel. Após buscas no local, foram encontrados uma porção de maconha e dinheiro proveniente do tráfico de drogas dentro da caixa do vaso sanitário.

Em seguida, os policiais se dirigiram a um imóvel abandonado situado ao lado da casa do suspeito, que era utilizado como depósito. Nas buscas, foram localizados uma quantidade de droga bruta, cerca de 15 buchas de maconha, balança de precisão e material para embalar o entorpecente.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Propriá, onde as medidas cabíveis serão tomadas.