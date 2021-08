Polícia Civil prende em flagrante suspeito de tráfico de drogas em Nossa Senhora de Lourdes

Equipes da Delegacia de Nossa Senhora de Lourdes prenderam em flagrante um homem de 21 anos suspeito de tráfico de drogas. A prisão ocorreu após informações de que o investigado vendia entorpecentes nas imediações de sua residência, no bairro Albano Franco, em Nossa Senhora de Lourdes. O caso ocorreu nessa quinta-feira (19).

De acordo com o delegado Neviton Rodrigues, foi feito um acompanhamento e foi visualizado um motoqueiro suspeito entrando no bairro e parando a motocicleta na rua Maceió, entrando em uma casa que está em construção. Ao adentrar ao imóvel, os policiais civis encontraram o investigado na companhia do motoqueiro, um adolescente de 17 anos.

Ao fazer a abordagem nos dois suspeitos, foi encontrado uma pequena embalagem de plástico com um pó branco, possivelmente do entorpecente cocaína, dentro do bolso da bermuda do adolescente. Ao ser questionado, o adolescente declarou que estava comprando o entorpecente do suspeito.

Em seguida, com o conhecimento de que o investigado praticava o tráfico ilícito de entorpecentes, os policiais civis dirigiram-se à residência dele. Dentro do local, o suspeito declarou não ter mais entorpecentes. Porém, foi encontrado, dentro de uma caixa de sapato, uma grande quantidade de material semelhante a entorpecente.

A ação policial resultou na apreensão de 56 pinos de plásticos contendo pó branco, semelhante à cocaína; cinco pedras de crack; um tablete de maconha; 12 pinos vazios usados para acondicionar a cocaína; e dois pacotes com papel tipo seda.