Polícia Civil prende em flagrante suspeito de tráfico no Agreste

Policiais Civis da Divisão de Crimes Patrimoniais da Delegacia Regional de Itabaiana, juntamente com a Delegacia de Campo do Brito, prenderam, na noite de quarta-feira, 25, Edno da Silva Santos. O suspeito é investigado por tráfico de drogas na cidade serrana, onde também foi detido.

Além da prisão em flagrante, durante a ação também foram apreendidas substâncias entorpecentes, uma quantia em dinheiro, cartões bancários e quatro celulares oriundos de roubos. A ação foi coordenada pelos delegados Rafael Kaufer, Gledson Santos e Murilo Gouveia.

As equipes da Polícia Civil de Itabaiana e Campo do Brito orientam a população do Agreste a, diante de qualquer informação sobre crimes, comunicar à PC, através do Disque-Denúncia 181. O sigilo do denunciante é garantido.