Polícia Civil prende em flagrante suspeitos de incêndio de casa em Campo do Brito

Ana Bárbara Santos Silva, 27, suspeitos do crime de incêndio qualificado, em decorrência da ação ter sido praticada contra uma casa habitada, e também por coação durante as investigações. As vítimas tiveram objetos e uma motocicleta perdidos na investida delituosa. A detenção ocorreu na tarde dessa quarta-feira, 25.

De acordo com o delegado Wilkson Vasco, a investigada já tinha agredido uma das vítimas por ciúmes. No dia 8 de novembro, Bárbara tentou esfaqueá-la e Adelmo interveio. Em seguida, com uma faca, ela atingiu a vítima no braço esquerdo e também arrancou fios de cabelo, material que foi encaminhado à perícia. As investigações resultaram em um Termo Circunstanciado de Ocorrência. Já próximo à meia noite, um incêndio ocorreu na casa das vítimas, localizada no loteamento Maiame, bairro Ceilão, em Campo do Brito.

O incêndio destruiu a casa, os móveis, roupas, documentos e a motocicleta das vítimas. Por diversos elementos de provas, que serão remetidos à Justiça em sigilo por causa da investigação, e depoimentos de testemunhas, os investigados são suspeitos do incêndio da casa das vítimas, inclusive, Adelmo teria pedido gasolina a um primo, pedido que foi negado. Em seguida, a Polícia Civil iniciou diligências investigativas a fim de localizar os autores.

No final da tarde desta quarta-feira, ambos foram localizados e presos em flagrante. Um galão de gasolina e um carro suspeitos de serem instrumentos dos crimes foram apreendidos.

SSP